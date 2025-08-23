“Papito”: las desgarradoras palabras de la hija del instructor penitenciario tras brutal asesinato

Dayana Morris, hija del instructor del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Frank Alexis Morris Ruiz, compartió en redes sociales un mensaje desgarrador tras la muerte de su padre.
FrankMorris Ruiz, instructor de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), fue ultimado a balazos la noche del viernes en un aparente intento de asalto ocurrido en la colonia Los Laureles de Tegucigalpa.
“Papi, te voy a amar por el resto de mi vida, que Dios nos dé fortaleza para soportar tu partida", escribió con profundo dolor Dayana en redes sociales.
"Te amo y te amaré siempre. Fuiste un hombre ideal y admirable”, agregó en su mensaje Dayana.
Dayana Morris junto con sus otros familiares no pueden creer la noticia de la muerte de Frank, para ellos es un gran impacto y como un "balde de agua fría".
Según Dayana, a Frank Morris lo estarán velando en la funeraria San Miguel Arcángel en Tegucigalpa.
Según versiones preliminares, el subcomisario se encontraba departiendo con sus familiares en la colonia Los Laureles cuando fueron sorprendidos por al menos cinco individuos que descendieron de un vehículo turismo color gris.
Los sujetos intentaron despojarlos de sus pertenencias. Al percatarse de lo sucedido, el oficial retirado intentó impedir el asalto y logró someter a una de las agresoras, una mujer.
Tras la acción del subcomisario en condición de retiro, uno de los agresores le disparó sin mediar palabras.
Morris fue trasladado de inmediato al área de emergencia del Seguro Social de Tegucigalpa, donde horas después se confirmó su fallecimiento.