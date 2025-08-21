  1. Inicio
Cuerpo calcinado era de manicurista desaparecida en SPS; capturan a su expareja

A Walter Mauricio Alvarenga se le supone responsable de la muerte de la manicurista Catherine Nicole Reyes, quien fue hallada calcinada. Era su expareja

1 de 14

Walter Mauricio Alvarenga fue capturado por las autoridades, quienes lo señalan como sospechoso de la muerte de su expareja, Katherine Nicol Fuentes, una joven manicurista que desapareció en la colonia Cerrito Lindo y cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en el Zapotal
2 de 14

La detención de Alvarenga se realizó en la 33 calle y su captura fue realizada por la DPI.
3 de 14

Katherine Nicol Fuentes, de 22 años, desapareció el domingo 20 de julio en la colonia Cerrito Lindo, sector Rivera Hernández.
4 de 14

De acuerdo con sus parientes, alrededor de la medianoche de ese día, ella le comentó a su mejor amiga que tendría una cita romántica.
5 de 14

Al no recibir noticias ni poder contactarla durante varias horas, la preocupación de su familia aumentó. Fue entonces cuando decidieron acudir a las autoridades para denunciar su desaparición.
6 de 14

Según el relato de sus familiares, un vecino la vio salir aquella noche. Sin embargo, Katherine nunca regresó.
7 de 14

El caso fue investigado por un equipo de la Interpol, que realizó entrevistas a familiares y amigos, además de análisis técnicos.
8 de 14

Como parte de las pesquisas, se estableció que semanas antes de su desaparición la joven había tenido problemas de agresión física y verbal con su expareja.
9 de 14

El 26 de julio, las autoridades localizaron sus restos, calcinados en un 95 %, en un área boscosa de la aldea El Zapotal.
10 de 14

Tras labores de búsqueda, vigilancia y localización, los agentes de la DPI capturaron a Mauricio Alvarenga Monge en las cercanías de una ferretería ubicada en la 33 calle.
11 de 14

Según las autoridades, Walter Mauricio Alvarenga, asesinó a Katherine, luego la metió en una fosa, dentro de la misma la quemó y esperó a que se calcinara.
12 de 14

Katherine y el sospechoso, habían sido pareja y tenían al menos un año de haberse separado, sin embargo, él la frecuentaba aun estando separados.
13 de 14

Catherine era reconocida entre clientes y vecinos por su dedicación a su negocio de manicura. Sus amigos afirman que siempre fue puntual y responsable con su agenda, por lo que dejar a sus clientes sin avisar no era propio de ella.
14 de 14

Catherine era parte de la iglesia Torre Fuerte, donde miembros de la comunidad comenzaron a difundir su fotografía y solicitar información para dar con su paradero antes de conocerse su trágico final.
