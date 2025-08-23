  1. Inicio
Matan a jefe de Inteligencia del INP en un asalto en Tegucigalpa

Frank Morris Ruiz, de 45 años, se encontraba junto a su familia departiendo en la calle principal de la colonia Los Laureles.

Frank Morris Ruiz era subcomisario en condición de retiro de la Policía Nacional y recientemente había sido nombrado como jefe de Inteligencia del INP.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El jefe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Frank Alexis Morris Ruiz, fue asesinado a balazos la noche del viernes en un aparente intento de asalto registrado en la colonia Los Laureles de la capital.

Morris Ruiz, de 45 años y subcomisario en condición de retiro de la Policía Nacional, se encontraba junto a su familia departiendo en la calle principal de la colonia cuando fueron sorprendidos por al menos cinco individuos que se bajaron de un vehículo turismo color gris.

De acuerdo con las versiones preliminares, los sujetos intentaron despojar a la familia de sus pertenencias. Al percatarse de lo ocurrido, el oficial retirado trató de impedir el supuesto asalto sometiendo a una de las asaltantes, que era mujer.

En ese momento, otro de los atacantes le disparó en repetidas ocasiones, provocándole graves heridas. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

El crimen ha generado consternación tanto en la colonia donde residía como en el sector seguridad del país, donde colegas y autoridades lamentaron la muerte del subcomisario.

Cabe recordar que recientemente había sido nombrado como jefe de la unidad de Inteligencia del INP.

Morris Ruiz también era conocido por su afición a las motocicletas y formaba parte de un club motorizado, cuyos integrantes expresaron su pesar por la pérdida.

Asimismo, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, la Dirección de Bienestar Social y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales emitieron mensajes de condolencia a la familia.

