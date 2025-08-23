  1. Inicio
Tiroteo en campo de fútbol deja dos hombres muertos en Tocoa

El hecho violento ocurrió la noche del viernes; la Policía investiga el paradero de los responsables.

Fotografía en vida de los dos hombres que fueron asesinados la noche del viernes en un campo de fútbol de Tocoa, Colón.

TOCOA, HONDURAS

Dos jóvenes fueron atacados a balazos la noche del viernes mientras se encontraban en un campo de fútbol de la comunidad de Salamá, municipio de Tocoa, Colón, región nororiental de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Maicol Tróchez y Eduardo Abrego, quienes resultaron gravemente heridos durante el tiroteo y horas después fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió en el momento en que varias personas se encontraban en el lugar, generando momentos de pánico entre los presentes.

Hasta ahora se desconocen las causas del hecho violento y la identidad de los responsables, quienes huyeron con rumbo desconocido.

Las autoridades policiales llegaron a la escena para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los atacantes.

