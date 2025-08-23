Tiroteo en campo de fútbol deja dos hombres muertos en Tocoa

TOCOA, HONDURAS

Dos jóvenes fueron atacados a balazos la noche del viernes mientras se encontraban en un campo de fútbol de la comunidad de Salamá, municipio de Tocoa, Colón, región nororiental de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Maicol Tróchez y Eduardo Abrego, quienes resultaron gravemente heridos durante el tiroteo y horas después fallecieron debido a la gravedad de las heridas.