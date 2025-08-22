Horror: Hallan tres cadáveres putrefactos en crique de la Rivera Hernández

SAN PEDRO SULA

Tres cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron encontrados la tarde de ayer en el sector conocido como La Frontera, en la colonia Rivera Hernández.

El hallazgo se produjo luego de que pobladores alertaran a las autoridades tras descubrir uno de los cadáveres flotando en un crique de la zona.

Al llegar al lugar, elementos de la Policía Nacional confirmaron la presencia de tres cuerpos, todos en estado de putrefacción.Según el informe preliminar, las víctimas se encontraban desnudas y uno de los cuerpos tenía un fajón negro atado a la cintura.

Hasta el momento, las identidades de los fallecidos no han sido establecidas, y sus restos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, donde permanecen como desconocidos.

Vecinos del sector manifestaron que las personas fallecidas no eran conocidas en la comunidad, por lo que se presume que fueron llevadas de otro lugar.