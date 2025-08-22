  1. Inicio
En libertad se defenderá falso quiropráctico acusado de violación

Emilio René Godoy Cribas fue detenido por agentes de la ATIC en el barrio Barandillas de San Pedro Sula.

Emilio René Gody Cribas.
San Pedro Sula

Un masajista que presuntamente se hacía pasar por quiropráctico sin contar con acreditación del Colegio Médico de Honduras, se defenderá en libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con el Ministerio Público, Emilio René Godoy Cribas es señalado como supuesto responsable de los delitos de violación. Su detención se efectuó en el barrio Barandillas.

Según la denuncia interpuesta el 23 de septiembre de 2024, una de las víctimas contactó al supuesto profesional a través de un grupo en redes sociales, buscando atención quiropráctica debido a dolores de espalda.

Durante la segunda sesión, la mujer denunció que el imputado habría abusado sexualmente de ella. El acusado fue sobreseído por el delito de intrusismo profesional.

Redacción La Prensa
