Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa

Frank Alexis Morris Ruiz, instructor de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), fue ultimado a balazos la noche del viernes en un aparente intento de asalto ocurrido en la colonia Los Laureles de Tegucigalpa.
Morris Ruiz, de 45 años, era padre de familia, esposo y subcomisario en condición de retiro de la Policía Nacional.
Según versiones preliminares, se encontraba departiendo con sus familiares en la calle principal de la colonia cuando fueron sorprendidos por al menos cinco individuos que descendieron de un vehículo turismo color gris.
Los sujetos intentaron despojarlos de sus pertenencias. Al percatarse de lo sucedido, el oficial retirado intentó impedir el asalto y logró someter a una de las agresoras, una mujer.
Tras la acción del subcomisario en condición de retiro, uno de los agresores le disparó sin mediar palabras.
Morris fue trasladado de inmediato al área de emergencia del Seguro Social de Tegucigalpa, donde horas después se confirmó su fallecimiento.
El crimen generó consternación en la colonia y en el sector seguridad del país, donde colegas y autoridades lamentaron la muerte del subcomisario.
Según algunos familiares, apenas semanas atrás había asumido el cargo como instructor de la unidad de Inteligencia del INP.
Morris Ruiz también era conocido por su afición a las motocicletas y por ser el "Fénix de las motos" al integrar un club motorizado.
“Hoy nos despedimos de un miembro invaluable, un amigo leal y un apasionado del motociclismo que dejó huella en cada kilómetro recorrido y en cada momento compartido”, publicó el grupo Iguanas MC-Honduras.
“Lamentamos el sensible fallecimiento del señor subcomisario de Policía en condición de retiro, Frank Alexis Morris Ruiz”, indicó la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) en su nota de duelo.
“Qué triste levantarse con esta noticia, pedimos justicia”, escribió una de sus conocidas en redes sociales.