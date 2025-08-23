  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa

El subcomisario de policía Morris Ruiz murió tras intentar oponerse a un asalto en Tegucigalpa. Era un reconocido motociclista.

Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa
1 de 12

Frank Alexis Morris Ruiz, instructor de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), fue ultimado a balazos la noche del viernes en un aparente intento de asalto ocurrido en la colonia Los Laureles de Tegucigalpa.

 Foto: redes sociales
Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa
2 de 12

Morris Ruiz, de 45 años, era padre de familia, esposo y subcomisario en condición de retiro de la Policía Nacional.

 Foto: redes sociales
Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa
3 de 12

Según versiones preliminares, se encontraba departiendo con sus familiares en la calle principal de la colonia cuando fueron sorprendidos por al menos cinco individuos que descendieron de un vehículo turismo color gris.

 Foto: redes sociales
Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa
4 de 12

Los sujetos intentaron despojarlos de sus pertenencias. Al percatarse de lo sucedido, el oficial retirado intentó impedir el asalto y logró someter a una de las agresoras, una mujer.

 Foto: redes sociales
Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa
5 de 12

Tras la acción del subcomisario en condición de retiro, uno de los agresores le disparó sin mediar palabras.

 Foto: redes sociales
Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa
6 de 12

Morris fue trasladado de inmediato al área de emergencia del Seguro Social de Tegucigalpa, donde horas después se confirmó su fallecimiento.

 Foto: redes sociales
Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa
7 de 12

El crimen generó consternación en la colonia y en el sector seguridad del país, donde colegas y autoridades lamentaron la muerte del subcomisario.

 Foto: redes sociales
Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa
8 de 12

Según algunos familiares, apenas semanas atrás había asumido el cargo como instructor de la unidad de Inteligencia del INP.

 Foto: redes sociales
Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa
9 de 12

Morris Ruiz también era conocido por su afición a las motocicletas y por ser el "Fénix de las motos" al integrar un club motorizado.

Foto: redes sociales
Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa
10 de 12

“Hoy nos despedimos de un miembro invaluable, un amigo leal y un apasionado del motociclismo que dejó huella en cada kilómetro recorrido y en cada momento compartido”, publicó el grupo Iguanas MC-Honduras.
Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa
11 de 12

Lamentamos el sensible fallecimiento del señor subcomisario de Policía en condición de retiro, Frank Alexis Morris Ruiz”, indicó la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) en su nota de duelo.

 Foto: redes sociales
Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario, tras asalto en Tegucigalpa
12 de 12

“Qué triste levantarse con esta noticia, pedimos justicia”, escribió una de sus conocidas en redes sociales.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos