Fallece presunto asaltante tiroteado dentro de bus en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un presunto asaltante falleció en las últimas horas en la sala de emergencias del Hospital Escuela Universitario, en Tegucigalpa, luego de resultar herido durante un supuesto intento de asalto en un bus en la colonia Altos de Toncontín, en la capital. La víctima fue identificada como Jorge Luis Trapp Kirington, de origen misquito, quien presuntamente habría participado en el intento de asalto junto a otros dos hombres. De acuerdo con versiones preliminares, uno de los pasajeros reaccionó y disparó contra Trapp Kirington, frustrando el asalto.

Tras el hecho violento, los sospechosos intentaron darse a la fuga; sin embargo, Trapp Kirington se desplomó a un costado de la calle, quedando inconsciente entre unos matorrales cercanos al lugar donde se encontraba el bus. Personal de la Cruz Roja Hondureña llegó a la escena y brindó asistencia al herido, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela en condición crítica. Pese a los esfuerzos del personal médico, su muerte fue confirmada horas después.