Detienen a “El Barba”, presunto integrante de la MS-13 en Choloma

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) capturó a Darwin Josué Molina Aguilar, de 27 años, alias “El Barba”, presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), durante un operativo de rutina en el barrio El Chaparro, Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.
Según el informe policial, al detenido se le decomisaron 90 bolsitas plásticas que contenían polvo blanco, presuntamente cocaína.
La acción forma parte de la Operación Nacional de Seguridad “Solución contra el Crimen”, ejecutada por el Segundo Batallón de la PMOP.
Molina Aguilar será remitido ante las autoridades correspondientes por suponerlo responsable del delito de tráfico ilegal de drogas, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.