Detienen a “El Barba”, presunto integrante de la MS-13 en Choloma

Choloma, Cortés

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) capturó a Darwin Josué Molina Aguilar, de 27 años, alias “El Barba”, presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), durante un operativo de rutina en el barrio El Chaparro, Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

Según el informe policial, al detenido se le decomisaron 90 bolsitas plásticas que contenían polvo blanco, presuntamente cocaína.