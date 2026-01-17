Comerciante muere atropellado en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un comerciante falleció la mañana de este sábado 17 de enero luego de ser arrollado por un vehículo en la colonia San José del Loarque, de Tegucigalpa. La víctima fue identificada como Edwin Ernesto García, de 40 años de edad. De acuerdo con versiones preliminares, el hombre se desplazaba por el sector cuando fue atropellado por un automóvil cuyo conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Familiares relataron que García se dirigía a iniciar su jornada laboral, ya que era propietario de un pequeño negocio de comida, actividad con la que sostenía a su familia. Testigos indicaron que tras el impacto, el cuerpo de García quedó atrapado debajo del vehículo, sufriendo lesiones de gravedad. La escena provocó alarma entre los habitantes del sector, quienes intentaron auxiliarlo. Parientes denunciaron que realizaron múltiples llamadas a la Policía Nacional y al Sistema Nacional de Emergencias 911 solicitando ayuda, sin que recibieran una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Ante la falta de atención oportuna, un vecino que transitaba por la zona decidió colaborar en el traslado del herido hacia un centro hospitalario cercano.