Revelan la masacre en la que se vincula a miembros del Cartel del Atlántico

Agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) ejecutaron un operativo de alto impacto en el barrio El Benque, en San Pedro Sula, que culminó con la captura de seis presuntos integrantes del denominado Cartel del Atlántico, una estructura criminal señalada por su alta peligrosidad y vínculos con hechos violentos recientes en el norte del país.
Durante la operación, las autoridades lograron decomisar un arsenal compuesto por fusiles de asalto AR-15, pistolas, municiones, chalecos antibalas y una barra de explosivo C-4, material de uso militar capaz de provocar daños estructurales severos, evidenciando el poder de fuego con el que operaba la organización criminal.
Los capturados fueron identificados como Anzony Alfredo Rodríguez Lanza, Carlos Asunción Martínez Rodríguez, Juan Carlos Castellanos Villeda, Osman Aníbal Contreras Martínez, Frelin Darío Arita Roque y Elmer Moisés Suazo Andara, quienes, según las investigaciones preliminares, tenían roles activos dentro de la estructura delictiva.
Las indagaciones de la Dipampco vinculan a los seis detenidos con la masacre ocurrida el 10 de noviembre de 2025 en un gimnasio del barrio El Calvario, en Morazán, Yoro, donde cuatro hombres fueron asesinados de forma violenta por sujetos armados que utilizaron uniformes similares a los militares y a los de la Atic.
Las víctimas del ataque armado fueron Óscar Roberto Melara Botho, alias “el Pollo”; Carlos Noé Lesama; Néstor Lenin Lara y José Antonio Quijada, estos últimos miembros del equipo de seguridad personal de Melara, quienes fueron acribillados tras la irrupción violenta de al menos seis atacantes fuertemente armados.
Óscar Roberto Melara (foto) era supuestamente el objetivo del ataque. Las otras tres personas le prestaban sus servicios de seguridad.
Según la Dipampco, las armas incautadas a la estructura criminal serán sometidas a pruebas de balística con el objetivo de determinar si fueron utilizadas en la masacre Morazán, mientras que el análisis de videos y otros elementos técnicos permitirá fortalecer el expediente con pruebas científico-criminales que sustenten la acusación fiscal.
Las autoridades señalaron que con esta operación se logró prácticamente desarticular el Cartel del Atlántico, al interrumpir su cadena de mando y evitar la instalación de un supuesto centro de acopio y distribución de droga que la estructura criminal pretendía establecer en una zona residencial y comercial de San Pedro Sula.
Las investigaciones también revelan que los ahora imputados se encontraban en la ciudad porque presuntamente planificaban perpetrar otra masacre, lo que refuerza la tesis de que se trata de una organización dedicada a acciones violentas de alto impacto para el control territorial y actividades ilícitas.
Tras su captura, los seis sospechosos fueron remitidos al juez que resolvió imponer la medida cautelar de detención judicial por delitos relacionados con drogas, armas, explosivos y asociación para delinquir. Los enviaron al penal de El Progreso, Yoro, y fijó la audiencia inicial para el martes 20 de enero a las 9:00 am.