Revelan la masacre en la que se vincula a miembros del Cartel del Atlántico

Las indagaciones de la Dipampco vinculan a los seis detenidos con la masacre ocurrida el 10 de noviembre de 2025 en un gimnasio del barrio El Calvario, en Morazán, Yoro, donde cuatro hombres fueron asesinados de forma violenta por sujetos armados que utilizaron uniformes similares a los militares y a los de la Atic.