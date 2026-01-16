"Era jugador de la liga regional": identifican a motociclista fallecido en la salida sur de Tegucigalpa

Un fatal accidente de tránsito ocurrido en la salida sur de Tegucigalpa ocasionó este viernes la muerte de un motociclista en uno de los tramos más transitados del Distrito Central.
La víctima fue identificada como Carlos Alberto Aquino Oseguera, vecino de la colonia Reynel Fúnez, quien se conducía en su motocicleta por el sector de Loarque cuando, por causas aún no esclarecidas, sufrió el percance vial.
Testigos indicaron que el impacto fue de tal magnitud que el joven perdió la vida minutos después, antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.
El cuerpo de la víctima quedó sobre la carretera, por lo que el tránsito fue parcialmente interrumpido mientras se realizaban las diligencias por parte de las autoridades.
Agentes de tránsito y personal de emergencia llegaron al lugar para asegurar la escena, levantar el informe correspondiente y coordinar el retiro del cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué originó el accidente.
Al lugar de los hechos llegaron varios familiares a reconocer el cuerpo de la víctima. La trágica noticias provocó lamento y llanto entre los presentes.
Asimismo, la noticia causó consternación en el ámbito deportivo, donde Carlos Alberto Aquino era ampliamente conocido por su participación en diversas ligas de fútbol amateur.
El joven integraba el Club Deportivo Necaxa y competía en la liga de veteranos Apankunka Sabanagrande, Francisco Morazán, cuyos miembros expresaron su pesar mediante mensajes públicos de despedida.
Asimismo, formaba parte del Club Españita de Sicatacare, equipo de la Liga Regional Centro Sur, donde fue recordado como un jugador comprometido y solidario.
“Te extrañaré, amigo. Lamento profundamente tu partida”, escribió uno de sus compañeros en redes sociales, reflejando el sentir de quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha.