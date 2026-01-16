Motociclista muere en accidente de tránsito en Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua.

Un accidente vial registrado este viernes 16 de enero cobró la vida de un motociclista en la carretera CA-5, a la altura del kilómetro 116, en Siguatepeque, Comayagua. La víctima fue identificada como José Danilo Mejía Aguilar, quien se desplazaba en una motocicleta cuando impactó con una rastra en ese tramo de la carretera, considerada una de las más transitadas de la zona central del país.

Según los primeros reportes, el impacto ocurrió contra el cabezal del vehículo pesado. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si la rastra se encontraba detenida en la carretera o en movimiento, ni las condiciones exactas en las que se produjo el accidente. Agentes de tránsito se desplazaron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes, mientras se recopila información que permita esclarecer las causas del hecho.