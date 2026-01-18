Acribillan a hombre dentro de negocio de comida en Guaimaca

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado en un negocio de comida ubicado en el barrio San José Arriba, del municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, en un hecho violento que generó conmoción entre vecinos y familiares.
La víctima fue identificada como Wilson Reyes, quien había llegado al establecimiento para cenar y pidió una orden de tacos. Según relataron testigos, cuando comenzaba a degustar los alimentos, varios sujetos fuertemente armados se apostaron en la entrada del local y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.
Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras que familiares del fallecido, en medio del dolor e impotencia, levantaron el cuerpo sin esperar la llegada del personal de Medicina Forense, lo que generó momentos de tensión en la escena.
Minutos después, agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para realizar el levantamiento de indicios balísticos y recabar información que permita esclarecer el crimen. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del asesinato y dar con el paradero de los responsables.
Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este hecho violento que enluta a una familia y vuelve a poner en evidencia la inseguridad que afecta a distintas zonas del país.