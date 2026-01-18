Acribillan a hombre dentro de negocio de comida en Guaimaca

Guaimaca, Francisco Morazán.

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado en un negocio de comida ubicado en el barrio San José Arriba, del municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, en un hecho violento que generó conmoción entre vecinos y familiares.

La víctima fue identificada como Wilson Reyes, quien había llegado al establecimiento para cenar y pidió una orden de tacos. Según relataron testigos, cuando comenzaba a degustar los alimentos, varios sujetos fuertemente armados se apostaron en la entrada del local y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.