Lo raptaron y asesinaron con saña: crimen sacude Trinidad, Copán

Un hombre fue encontrado sin vida en el municipio de Trinidad, departamento de Copán, en un solar ubicado dentro de una propiedad privada, hecho que generó alarma entre los pobladores de la zona.
La víctima fue identificada como Milton Josué Rapalo Reyes, de 30 años de edad, originario de La Entrada, Copán, según confirmaron las autoridades que atendieron la escena.
De acuerdo con información preliminar, el joven habría sido raptado por personas desconocidas en otro sector del departamento antes de ser asesinado de manera violenta
El rapto se habría producido a la altura del sector de El Achiotal, municipio de San Nicolás, Copán, donde la víctima fue interceptada junto a su vehículo, un Toyota Corolla color rojo, sin placa.
Posteriormente, el cuerpo de Rapalo Reyes fue localizado aproximadamente cinco kilómetros adelante, en el tramo carretero que conduce de San Nicolás hacia Trinidad, Copán.
El hallazgo se produjo específicamente en el sector de Tepemechín, a la orilla de la carretera internacional CA-4, dentro de una propiedad privada.
Según el informe preliminar, la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por arma de fuego y arma blanca, lo que evidencia la violencia con la que fue cometido el crimen.
Al lugar se desplazaron elementos de la Policía Nacional, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal de Medicina Forense, quienes acordonaron la escena.
Tras las diligencias correspondientes, se realizó el levantamiento cadavérico, y el cuerpo fue trasladado a la morgue de Santa Rosa de Copán para los procedimientos legales.
De manera extraoficial, se informó que ya hay personas detenidas como sospechosas de estar vinculadas con este hecho violento.
No obstante, las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en curso para determinar el móvil del crimen y la participación exacta de los involucrados.
Hasta el momento, se desconoce la causa que habría motivado el rapto y posterior asesinato, mientras los entes de seguridad mantienen operativos en la zona para esclarecer el caso.