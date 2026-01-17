Sobornos estaría ofreciendo el Cartel del Atlántico para quedar en libertad

Fuentes policiales advirtieron este sábado sobre presuntos intentos de corrupción impulsados por la estructura criminal conocida como el “Cartel del Atlántico”, recientemente desarticulada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en San Pedro Sula.
De acuerdo con la información obtenida, miembros de esta organización estarían ofreciendo fuertes sumas de dinero a funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público con el objetivo de influir en resoluciones judiciales y obtener sobreseimientos definitivos o medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Las autoridades indicaron que la intención de estos ofrecimientos económicos es evitar que los imputados enfrenten procesos penales por delitos graves como narcotráfico, portación de armas de uso prohibido, tenencia de explosivos, asociación para delinquir y hechos de violencia organizada.
Asimismo, se estableció un presunto vínculo operativo entre el “Cártel del Atlántico” y la estructura criminal denominada “los Chiputas”, cuyos integrantes fueron capturados meses atrás por la Dipampco.
Según las investigaciones, ambos grupos habrían utilizado el mismo mecanismo de presión, intentando corromper a operadores de justicia para lograr su liberación.
Las autoridades consideran que esta coordinación evidencia la existencia de una red criminal que busca debilitar las instituciones del Estado mediante prácticas ilícitas.
Ante esta situación, la Policía hizo un llamado a jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales a mantener la firmeza, la ética y la transparencia en el ejercicio de sus funciones, así como a denunciar cualquier intento de soborno o acercamiento irregular.
De igual forma, instaron al Ministerio Público a reforzar los mecanismos de control interno para prevenir actos de corrupción vinculados a estructuras del crimen organizado.