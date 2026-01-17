  1. Inicio
“¡Me lo mataron!”: madre llora desconsolada tras asesinato de su hijo en El Progreso

Entre gritos y lágrimas, una madre se abalanzó sobre el cuerpo de su hijo asesinado en la colonia Esperanza de Jesús, El Progreso, Yoro.

La violencia volvió a golpear al municipio de El Progreso, Yoro, la tarde de este sábado, cuando un joven fue ultimado a balazos en la colonia Esperanza de Jesús.

 Foto: redes sociales
La víctima fue identificada de manera preliminar como Rigoberto Amaya, de aproximadamente 23 años de edad, quien se encontraba cerca de un solar baldío y enfrente de una iglesia cuando fue atacado a disparos por sujetos desconocidos.
De acuerdo con los primeros informes, el joven vestía una calzoneta jeans y una camisa blanca al momento del ataque.

Tras recibir los impactos de bala, su cuerpo quedó tendido en el lugar, rodeado de varios casquillos, evidenciando la brutalidad del hecho.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, mientras las autoridades manejan el caso como un homicidio y no descartan ninguna hipótesis.
La escena se tornó aún más desgarradora minutos después, cuando la madre del joven llegó al lugar, y al ver el cuerpo sin vida de su hijo se abalanzó sobre él, rompiendo en llanto y gritos de desesperación.
Según videos difundidos en redes sociales, los gritos de la madre estremecieron a quienes se encontraban en el lugar. “¡Me lo mataron, no se lo lleven, ayúdenme!”, clamaba entre sollozos.
Vecinos del sector observaron con consternación lo ocurrido, mientras trataban de consolar a los familiares que llegaban al lugar tras conocerse la trágica noticia.
Minutos después, agentes de la Policía Nacional, personal de Medicina Forense y una funeraria se hicieron presentes para acordonar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo conforme al procedimiento legal.
Las autoridades informaron que ya se realizan operativos para dar con los responsables de este crimen, que enluta a otra familia hondureña y vuelve a poner en evidencia la inseguridad que golpea varias zonas de Honduras.
