Dos heridos deja accidente entre autobús y motocicleta en Yoro

Yoro, Yoro.

Un accidente de tránsito tipo colisión se registró la madrugada de este domingo 18 de enero de 2026 en la aldea Punta Ocote, municipio de Yoro, luego de que un autobús de ruta interurbana impactara contra una motocicleta, dejando como saldo dos personas lesionadas.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos de Yoro, la unidad HRB 29-A9-01 fue despachada a las 4:45 de la mañana para atender la emergencia. Al llegar al lugar, los socorristas constataron que dos hombres habían resultado heridos producto del fuerte impacto.

Los lesionados recibieron atención prehospitalaria en la escena y posteriormente fueron trasladados al Hospital Manuel de Jesús Subirana para una evaluación médica más completa.