Cae banda “Los Mezas” cuando intentaba robar en bus en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

Una operación policial ejecutada en el barrio Cabañas permitió la desarticulación de la banda delictiva conocida como “Los Mezas”, dedicada al robo en unidades del transporte público.

Tres de sus integrantes fueron aprehendidos en flagrancia cuando se disponían a despojar de sus pertenencias a pasajeros en una unidad de transporte que se encontraba detenida.

La estructura criminal estaba integrada por un adulto de 27 años, residente en Villanueva, Cortés; y dos menores de 17 años, con residencia en Cofradía y el barrio Medina, de la ciudad industrial.

De acuerdo con el informe de la Unidad Metropolitana de Policía Número Siete (Umep-7), el adulto implicado contaba con una orden de aprehensión pendiente por el delito de tráfico de drogas y era considerado un objetivo prioritario, debido a su vinculación con actividades delictivas.

Durante la intervención se decomisó un arma de fuego con seis proyectiles sin percutir, que era utilizada para intimidar a los pasajeros. Además, se incautaron tres teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo.

En el lugar también se encontraron 19 envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana, por lo que los sospechosos enfrentarán cargos por tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego.

Los tres implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso legal establecido en la ley.