Ataque armado en Roatán deja un joven muerto y otro herido

En las últimas horas, en Roatán, Islas de la Bahía, se reportó la muerte de un joven de 19 años, identificado como Kenny Cardona. El hecho ocurrió en el barrio Willie Warren, del sector de Coxen Hole. La muerte de Cardona representa la segunda tragedia que golpea a su familia, pues se informó que, años atrás, otro de sus parientes perdió la vida tras ser atacado por desconocidos.

Según indicaron personas que estaban en la escena, el ataque ocurrió en horas de la madrugada del sábado 17 de enero, cuando el joven se encontraba con varios conocidos. Testigos dijeron que varios individuos llegaron y sin mediar palabra abrieron fuego contra Cardona. Se informó que en el hecho también resultó herido otro joven, quien sería familiar de la víctima; fue llevado a un centro asistencial donde recibe asistencia médica. Familiares de Kenny Cardona llegaron hasta el lugar del suceso y en medio del dolor, pidieron a las autoridades una verdadera investigación para que los responsables sean llevados ante la justicia.