Capturan a sospechoso del incendio de seis viviendas en Guanaja

Roatán, Islas de la Bahía

En una operación conjunta, agentes de la Policía Nacional capturaron este domingo a Elmer Daniel García (de 19 años) por suponerlo responsable de provocar un incendio que redujo a cenizas seis viviendas en Guanaja, Islas de la Bahía.

La detención se llevó a cabo en el sector de La Punta, East End, municipio de la isla de Guanaja, tras diligencias investigativas desarrolladas.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).