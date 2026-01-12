Capturan a sospechoso del incendio de seis viviendas en Guanaja

En una operación conjunta, agentes de la Policía Nacional capturaron este domingo a Elmer Daniel García (de 19 años) por suponerlo responsable de provocar un incendio que redujo a cenizas seis viviendas en Guanaja, Islas de la Bahía.
La detención se llevó a cabo en el sector de La Punta, East End, municipio de la isla de Guanaja, tras diligencias investigativas desarrolladas.
El operativo fue ejecutado por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
Origen del incendio
Según el reporte oficial, el siniestro se originó tras una discusión entre el sospechoso y otro ciudadano el sábado 10 de enero por la noche. García, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, se habría retirado del lugar para luego regresar con un recipiente de combustible y prender fuego a las estructuras.
“Es el principal sospechoso de este incendio, ya que se produjo mediante una riña con otra persona”, detalló el inspector Cadenas, jefe de la DPI en Roatán. El detenido ya fue trasladado a las instancias judiciales correspondientes para enfrentar los cargos presentados por la Fiscalía.
Motocicleta
Según el informe policial, el fuego fue provocado inicialmente en una motocicleta que se encontraba estacionada frente a una vivienda, extendiéndose posteriormente a la estructura habitacional y propagándose de manera descontrolada, lo que ocasionó daños considerables y la quema total de seis viviendas, así como del vehículo antes descrito.
Tras el hecho, los afectados alertaron a las autoridades, por lo que de inmediato se desplazaron al lugar equipos de la Policía Nacional, en conjunto con personal de la Fuerza Naval y el Cuerpo de Bomberos, los que realizaron las diligencias correspondientes para controlar la emergencia y recabar información.