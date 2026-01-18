  1. Inicio
  2. · Sucesos

Rcuperan 9 motos y un carro robados en Tegucigalpa

Estas fueron localizadas en diferentes colonias de Comayagüela y alrededores.

Rcuperan 9 motos y un carro robados en Tegucigalpa

Las motocicletas recuperadas presentan reporte de robo en fechas que van desde 2020 hasta el año en curso.

Fotografía cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

Un total de nueve motocicletas y un vehículo con reporte de robo fueron recuperados por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la capital.

Esto se llevó a cabo mediante labores de inteligencia y búsqueda de especialistas asignados al departamento de Delitos Contra la Propiedad de la DPI, en diferentes colonias ubicadas en Comayagüela, municipio del Distrito Central.

Según las investigaciones realizadas por los agentes de investigación, estas motocicletas fueron despojadas a sus dueños mediante el delito de robo con violencia e intimidación, por individuos armados que utilizan armas de fuego y operan en diferentes zonas de la capital, especialmente en áreas donde se concentra una gran cantidad de motocicletas y bulevares.

Las motocicletas y el vehículo recuperados, todos presentan reporte de robo en fechas que van desde el año 2020 hasta el mes de enero del año en curso.

La recuperación de estas automotores forma parte de un operativo de investigación, seguimiento y localización, con el propósito de combatir el robo de motocicletas y la venta ilegal de piezas en la ciudad capital y sus alrededores.

La Policía informó que continúan con las investigaciones para poder identificar a los responsables de cometer este tipo de delitos y lograr contrarrestar a miembro de bandas delictivas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias