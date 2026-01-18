Rcuperan 9 motos y un carro robados en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un total de nueve motocicletas y un vehículo con reporte de robo fueron recuperados por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la capital.

Esto se llevó a cabo mediante labores de inteligencia y búsqueda de especialistas asignados al departamento de Delitos Contra la Propiedad de la DPI, en diferentes colonias ubicadas en Comayagüela, municipio del Distrito Central.

Según las investigaciones realizadas por los agentes de investigación, estas motocicletas fueron despojadas a sus dueños mediante el delito de robo con violencia e intimidación, por individuos armados que utilizan armas de fuego y operan en diferentes zonas de la capital, especialmente en áreas donde se concentra una gran cantidad de motocicletas y bulevares.

Las motocicletas y el vehículo recuperados, todos presentan reporte de robo en fechas que van desde el año 2020 hasta el mes de enero del año en curso.

La recuperación de estas automotores forma parte de un operativo de investigación, seguimiento y localización, con el propósito de combatir el robo de motocicletas y la venta ilegal de piezas en la ciudad capital y sus alrededores.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La Policía informó que continúan con las investigaciones para poder identificar a los responsables de cometer este tipo de delitos y lograr contrarrestar a miembro de bandas delictivas.