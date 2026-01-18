Vehículo fuera de control causa accidente en mercado de Gracias, Lempira

Gracias, Lempira

La tranquilidad del Mercado Central de la ciudad de Gracias, Lempira, se vio interrumpida este domingo por un aparatoso accidente vial que dejó como saldo al menos seis personas heridas y daños materiales en esta zona comercial.

El incidente fue protagonizado por un vehículo turismo, color blanco, con placas HDF-5254. Según relataron testigos presenciales y hecho que quedó captado en cámaras de seguridad, el automotor embistió inicialmente a tres ciudadanos que se conducían a bordo de una motocicleta y, posteriormente, arrolló a varios peatones que realizaban sus compras habituales en el sector.

Personas que se encontraban en el lugar informaron que el conductor del turismo aparentemente perdió el control del volante de manera repentina. Versiones preliminares indican que el sistema de aceleración del vehículo habría presentado una falla, lo que impidió que el conductor lograra detener la marcha antes de impactar contra los transeúntes y varios puestos de venta de verduras.

Respuesta de emergencia

Tras el impacto, la escena estuvo marcada por el caos y la angustia. Miembros de los cuerpos de socorro y autoridades locales se desplazaron de inmediato al sitio para brindar los primeros auxilios a los afectados. Entre los heridos se encuentra el propio conductor del vehículo, quien, al igual que las demás personas lesionadas, fue trasladado a un centro asistencial cercano para recibir atención médica. La salud de los heridos es de pronóstico reservado.

Detalles del incidente