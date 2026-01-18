  1. Inicio
Vehículo fuera de control causa accidente en mercado de Gracias, Lempira

El conductor perdió el control de su vehículo turismo y atropelló a motociclistas y peatones en el Mercado Central de Gracias, Lempira, occidente de Honduras, dejando al menos seis heridos

Gracias, Lempira

La tranquilidad del Mercado Central de la ciudad de Gracias, Lempira, se vio interrumpida este domingo por un aparatoso accidente vial que dejó como saldo al menos seis personas heridas y daños materiales en esta zona comercial.

El incidente fue protagonizado por un vehículo turismo, color blanco, con placas HDF-5254. Según relataron testigos presenciales y hecho que quedó captado en cámaras de seguridad, el automotor embistió inicialmente a tres ciudadanos que se conducían a bordo de una motocicleta y, posteriormente, arrolló a varios peatones que realizaban sus compras habituales en el sector.

Ataque armado en Roatán deja un joven muerto y otro herido

Personas que se encontraban en el lugar informaron que el conductor del turismo aparentemente perdió el control del volante de manera repentina.

Versiones preliminares indican que el sistema de aceleración del vehículo habría presentado una falla, lo que impidió que el conductor lograra detener la marcha antes de impactar contra los transeúntes y varios puestos de venta de verduras.

Captura de video del accidente en el mercado de Gracias, Lempira.

 (Foto y texto: Cortesía Ricarte Orellana)

Respuesta de emergencia

Tras el impacto, la escena estuvo marcada por el caos y la angustia. Miembros de los cuerpos de socorro y autoridades locales se desplazaron de inmediato al sitio para brindar los primeros auxilios a los afectados.

Entre los heridos se encuentra el propio conductor del vehículo, quien, al igual que las demás personas lesionadas, fue trasladado a un centro asistencial cercano para recibir atención médica. La salud de los heridos es de pronóstico reservado.

Detalles del incidente

Vehículo involucrado: turismo blanco, placas HDF-5254.

Personas afectadas: tres motociclistas, varios peatones y el conductor del automotor.

Daños materiales: destrucción de varios puestos de venta ambulante.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) inició las investigaciones correspondientes para determinar si el accidente fue provocado por una falla mecánica o si existieron otros factores involucrados.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

