El "Dr. Lo-Cura" celebra 10 años recetando carcajadas en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Si usted siente que "le falta un tornillo" o simplemente la vida le tiene los cables cruzados, no se preocupe: ¡no está solo! La Compañía Teatral Zorzales celebra una década de diagnósticos fallidos y risas garantizadas con su obra estrella, "Dr. Lo-Cura", este próximo sábado 14 de marzo a las 7:00 p.m. en el Teatro Zorzales (frente a la UNAH-VS). Más que una simple comedia, esta pieza se ha consolidado como una herramienta de reflexión social sobre la salud mental. El director Víctor Manuel Canales, explica que la obra es "una comedia con enfoque educativo sobre la salud mental que utiliza el humor y la parodia para cuestionar el estigma social que aún rodea el hecho de acudir al psicólogo".

La trama gira en torno al Doctor Edipo, un “especialista” que encarna la visión distorsionada de quienes ven la psicología como una especie de "curanderismo" emocional, resolviendo conflictos con métodos alejados de la ciencia. A su consulta llega una colorida galería de personajes que padecen diversos trastornos de personalidad, presentados de forma exagerada para invitar tanto a la carcajada como al análisis.

Un desfile de pacientes (que podrían ser sus vecinos). En la sala de espera del Dr. Edipo no hay revistas viejas, sino un caos total. Prepárese para conocer a personajes llevados al extremo que padecen de todo:

El Narcisista: Que se ama tanto que el escenario se le queda pequeño.El Cleptómano: ¡Cuidado con su celular y su billetera durante la función!El Obsesivo-Compulsivo: Que probablemente ordenará las sillas del teatro antes de sentarse.Y muchos más: Desde paranoicos hasta histriónicos que harán que sus problemas personales parezcan unas vacaciones en la playa.