Conductor se estrelló contra gasolinera en San Pedro Sula y da positivo en alcoholemia

San Pedro Sula, Honduras. Un conductor de 24 años dio positivo en la prueba de alcoholemia luego de estrellar su vehículo contra una de las bombas de combustible de la gasolinera, ubicada en la Fuente Luminosa, San Pedro Sula, durante la madrugada.

El fuerte impacto provocó daños materiales en la estación de servicio y dejó cuantiosas pérdidas, según la información proporcionada por la Policía Nacional. El automotor quedó dentro del área de la gasolinera después de que el conductor perdiera el control.

De acuerdo con las autoridades, tras el accidente se practicó la prueba de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue positivo. El hombre fue detenido por agentes policiales luego del incidente.