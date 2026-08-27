Conductor se estrelló contra gasolinera en San Pedro Sula y da positivo en alcoholemia

San Pedro Sula, Honduras. Un conductor de 24 años dio positivo en la prueba de alcoholemia luego de estrellar su vehículo contra una de las bombas de combustible de la gasolinera, ubicada en la Fuente Luminosa, San Pedro Sula, durante la madrugada.
El fuerte impacto provocó daños materiales en la estación de servicio y dejó cuantiosas pérdidas, según la información proporcionada por la Policía Nacional. El automotor quedó dentro del área de la gasolinera después de que el conductor perdiera el control.
De acuerdo con las autoridades, tras el accidente se practicó la prueba de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue positivo. El hombre fue detenido por agentes policiales luego del incidente.
En videos difundidos tras el percance, se observa al joven siendo abordado por los policías. Durante el momento de la intervención, el conductor aseguró tener 24 años y mostró una actitud alterada mientras era entrevistado.
“¿Estás bajo los efectos del alcohol, papa?”, le preguntó una de las personas que se encontraba en el lugar. El joven respondió de manera confusa mientras los agentes intentaban mantenerlo bajo control.
En otro momento, el conductor reclamó por su vehículo y manifestó: “No, porque, miren, ese carro es mío”. Los agentes procedieron a controlarlo y trasladarlo en una patrulla policial.
La gasolinera de la Fuente Luminosa ha registrado anteriormente otros accidentes, por lo que el nuevo percance vuelve a generar preocupación entre quienes transitan por este sector de San Pedro Sula.
La Policía Nacional hizo un llamado a los conductores a manejar con responsabilidad y evitar ponerse al volante bajo los efectos del alcohol. “Pedimos a los conductores conducir con prudencia y estar atentos a la conducción”, indicó la institución.