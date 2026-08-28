Caen tres hondureños con 56 fardos de cocaína y armas en un camión cisterna en El Progreso, Yoro

Un camión cisterna que era movilizado desde la zona norte hacia el occidente de Honduras fue interceptado durante una operación policial en El Progreso, Yoro, donde los agentes encontraron ocultos 56 fardos de clorhidrato de cocaína, aproximadamente más de 1000 kilos; además de armas, chalecos antibalas y municiones.
La operación fue coordinada en conjunto con las diferentes direcciones de la Policía Nacional, DNSPF/GOET/UNIDAD K9/DNPA/DNFE/DPI/DNPSC, quienes mantenían bajo vigilancia el desplazamiento del vehículo como parte de un trabajo de seguimiento a una supuesta estructura dedicada al narcotráfico.
Eduardo Lanza Luzano, jefe policial de la región norte, detalló que la ruta identificada por los investigadores se extendía desde el norte del país hacia el occidente, por lo que el automotor fue interceptado como parte de las acciones de vigilancia.
En el interior del camión cisterna fueron localizados varios sacos de color blanco con la droga. Imagen de las armas, cargadores y municiones decomisadas en el operativo en El Progreso, Yoro.
Ayer, las autoridades aclararon que la naturaleza y cantidad exacta de la droga todavía no habían sido establecidas oficialmente, debido a que el procedimiento de inspección y extracción de los paquetes continuaba en desarrollo. No obstante, ya este día revelaron la cantidad que se transportaba.
“Necesitamos hacer primeramente la prueba de campo y después la prueba ya más contundente”, explicó el jefe policial, al señalar que los resultados definitivos deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
Además de la droga, los agentes encontraron chalecos antibalas, armas, municiones y otros elementos que fueron incorporados al procedimiento como posibles evidencias relacionadas con la estructura investigada.
En el operativo se reportó la detención de tres sospechosos, identificados como Wilfredo Serrano, Javier Eduardo Flores Amador y Saul Jonathan Alvarado Lopez. Tanto los detenidos como la droga y armas fueron trasladados hacia las instalaciones de Fuerzas Especiales de Tegucigalpa.
Lanza Luzano indicó que, una vez concluidas esas actuaciones, los sospechosos que procedan serían puestos a disposición de los juzgados con jurisdicción nacional, en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.
El comisionado señaló que el hallazgo representa una acción contra una estructura que, según las investigaciones, estaría utilizando las carreteras del país para movilizar cargamentos de droga desde el norte hacia otros sectores del territorio hondureño.