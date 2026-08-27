Caen “El Clon” y “El Sarco”, dos presuntos cabecillas de la MS-13 en Villanueva

Un operativo de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) dejó este jueves la captura de siete presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos dos hombres señalados por la Policía como cabecillas de la estructura criminal que opera en Villanueva, Cortés.
Las capturas se ejecutaron en la aldea Suyapa, barrio El Campo, como parte de las acciones policiales contra estructuras dedicadas, según las investigaciones, al tráfico de drogas, extorsión y otros delitos en la zona norte del país.
Entre los detenidos figura un hombre de 43 años, conocido con el alias de “El Clon”, a quien las autoridades identifican con el rango de “Compa” dentro de la organización criminal.
También fue capturado “El Sarco”, señalado por los investigadores como el segundo al mando de la estructura delictiva en la zona.
Junto a ambos sospechosos fueron detenidos otros cinco presuntos integrantes, identificados con los alias de “El Chaparro” y “El Chele”, además de tres mujeres conocidas como “La Bonita”, “La Miki” y “Luni Tun”.
De acuerdo con la Policía, las mujeres serían utilizadas por la estructura como “caleteras”, término empleado para referirse a personas encargadas de ocultar armas, drogas u otros objetos vinculados con actividades criminales.
Entre los antecedentes señalados por las autoridades figura que “El Chele” habría sido requerido en 2020 por un caso relacionado con extorsión, mientras que otro de los sospechosos registra un antecedente por una falta contra la vía pública en 2019.
Durante el operativo, los agentes también reportaron el decomiso de armas de fuego, municiones y varios paquetes con presunta droga, además de teléfonos celulares y un vehículo tipo camioneta.
Entre la evidencia se contabilizaron aproximadamente dos kilos de polvo blanco, supuesta cocaína, y 2.5 kilos de supuesta marihuana, esta última distribuida en paquetes rectangulares sellados y en envoltorios individuales.
Según la Policía, el cargamento tendría un valor de varios millones de lempiras una vez distribuido en el mercado ilegal de drogas, aunque la cantidad y naturaleza de las sustancias deberán ser confirmadas mediante los análisis correspondientes.
La operación fue desarrollada por la DAET en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), como parte de las investigaciones dirigidas a desarticular estructuras vinculadas con el crimen organizado en Cortés.
Los siete detenidos son señalados preliminarmente por los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, porte de munición de uso prohibido y asociación para delinquir.
Tras su captura, los sospechosos y los indicios decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, donde continuarán las diligencias correspondientes y se determinará su situación jurídica.
La Policía informó que las operaciones contra las estructuras criminales continuarán en diferentes sectores de Cortés con el objetivo de identificar a otros integrantes y decomisar armas y drogas vinculadas con estas organizaciones.