Detención preventiva contra abogado por supuestamente revelar la identidad de un testigo protegido en San Pedro Sula

San Pedro Sula. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) detuvieron en San Pedro Sula a un profesional del derecho, por supuestamente haber revelado la identidad de un testigo protegido en un proceso judicial.

Por su parte, el Ministerio Público ordenó detención preventiva contra Osman Josué Lainez Herrera.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la detención del abogado se ejecutó en la residencial Shalon de Dos Caminos, jurisdicción del municipio de Villanueva, Cortés.