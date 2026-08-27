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Detención preventiva contra abogado por supuestamente revelar la identidad de un testigo protegido en San Pedro Sula

El profesional del derecho fue detenido por agentes de la Atic en el sector de Dos Caminos, Villanueva

San Pedro Sula. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) detuvieron en San Pedro Sula a un profesional del derecho, por supuestamente haber revelado la identidad de un testigo protegido en un proceso judicial.

Por su parte, el Ministerio Público ordenó detención preventiva contra Osman Josué Lainez Herrera.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la detención del abogado se ejecutó en la residencial Shalon de Dos Caminos, jurisdicción del municipio de Villanueva, Cortés.

Las autoridades policiales no brindaron detalles del caso en el que se reveló la identidad del testigo protegido.

Las autoridades policiales no brindaron detalles del caso en el que se reveló la identidad del testigo protegido.

 (Diario La Prensa)

El portavoz del MP en la zona norte, Elvis Guzmán, explicó que la fiscalía recaba los insumos necesarios para presentar el requerimiento fiscal formal por el delito cometido al vulnerar la identidad del testigo.

Guzmán señaló que, aunque las penas por este delito específico puedan ser mínimas, el MP solicitará medidas colaterales severas, entre ellas la suspensión del ejercicio profesional del abogado imputado durante el proceso.

Finalmente, Guzmán enfatizó que el MP con esta detención sienta un precedente firme para evitar la fuga de información sensible en los tribunales y garantizar la protección de los testigos en el sistema de justicia hondureño.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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