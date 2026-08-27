Cae sospechoso de matar a su hermana en una finca de palma en Colón

Colón. Agentes de la Policía Nacional ejecutaron la detención de un hombre como el principal sospechoso de matar a una mujer en el municipio de Bonito Oriental, Colón.

El detenido, cuya identidad no fue revelada, es hermano de la víctima, identificada como Silveria Zavala, de 45 años de edad. Según las investigaciones preliminares de las autoridades policiales, el móvil del hecho sangriento estaría ligado a peleas y disputas por una herencia familiar.

El crimen al que se le vincula ocurrió en una finca de palma africana ubicada en la aldea San José del Cinco, donde el cuerpo de Zavala fue hallado con múltiples heridas de arma de fuego, horas después de que sus parientes la reportaran como desaparecida.