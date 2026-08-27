MP destruye maquinaria utilizada en minería ilegal dentro de la Biosfera del Río Plátano

La operación es coordinada por la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), con el objetivo de combatir actividades de extracción ilegal de oro en áreas de alto valor ambiental y cultural.

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP) dirige este jueves la Operación Río Sagrado 2, mediante la cual se ejecutan acciones contra la minería ilegal que estaría afectando la zona núcleo y cultural de la Biosfera del Río Plátano y la Reserva del Río del Hombre.

El operativo se desarrolla específicamente en el sector de Ulkuas, Brus Laguna, Gracias a Dios, donde las autoridades cuentan con una orden judicial para proceder con la destrucción de maquinaria y equipo localizado en los sitios intervenidos.

Como parte de las acciones también se contempla la inhabilitación de posibles aperturas de calles y construcciones provisionales utilizadas para facilitar las actividades extractivas. Asimismo, se realizan allanamientos, inspecciones y otras diligencias orientadas a neutralizar las actividades investigadas.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Atic, las autoridades documentaron y evaluaron hallazgos obtenidos durante inspecciones de campo relacionadas con denuncias sobre actividades extractivas no autorizadas en la zona.

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Las diligencias permitieron identificar, según el Ministerio Público, operaciones de minería ilegal a cielo abierto y a gran escala, caracterizadas por el uso de maquinaria pesada para la extracción de minerales.

Las autoridades también señalaron que estas actividades estarían provocando deforestación extensiva y una alteración significativa de los cauces de los ríos, generando impactos sobre los ecosistemas de la región.

El MP advirtió que la situación representa una amenaza para la integridad ecológica de la zona, debido a la cercanía de las actividades mineras con áreas naturales protegidas, entre ellas la Biosfera del Río Plátano, reconocida como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Entre los delitos que son objeto de investigación figuran la explotación ilegal de recursos naturales, el expolio de bienes arqueológicos y la usurpación, en perjuicio del Consejo Territorial Diunat y del patrimonio cultural, según detalló el Ministerio Público.

La Operación Río Sagrado 2 cuenta con el acompañamiento de la Wildlife Conservation Society (WCS), además de distintas unidades de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Las instituciones forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Ambiental, que participa en las acciones destinadas a proteger los recursos naturales y hacer frente a actividades consideradas ilícitas dentro de áreas protegidas.