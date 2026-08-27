Barcelona vs Athletic, EN VIVO hoy: hora y dónde ver por LaLiga

Barcelona, España.

El Barcelona vuelve hoy a LaLiga con la mirada puesta en una nueva victoria. El conjunto azulgrana recibe al Athletic Club en un duelo que pondrá a prueba al equipo de Hansi Flick y que tendrá lugar este jueves en el Spotify Camp Nou.

El Barça llega con buenas sensaciones después de su contundente victoria por 0-5 ante el Elche, mientras que el Athletic busca recuperarse tras caer 1-3 frente al Sevilla.

Uno de los grandes atractivos del encuentro será Rodri Hernández, quien podría tener sus primeros minutos oficiales con la camiseta azulgrana después de superar sus problemas físicos.