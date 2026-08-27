Barcelona vs Athletic, EN VIVO hoy: hora y dónde ver por LaLiga

El Barcelona vuelve hoy a LaLiga con la mirada puesta en una nueva victoria. El conjunto azulgrana recibe al Athletic Club en un duelo que pondrá a prueba al equipo de Hansi Flick y que tendrá lugar este jueves en el Spotify Camp Nou.
El Barça llega con buenas sensaciones después de su contundente victoria por 0-5 ante el Elche, mientras que el Athletic busca recuperarse tras caer 1-3 frente al Sevilla.
Uno de los grandes atractivos del encuentro será Rodri Hernández, quien podría tener sus primeros minutos oficiales con la camiseta azulgrana después de superar sus problemas físicos.
El Athletic, por su parte, intentará complicarle la noche al Barça con el peligro de Nico e Iñaki Williams, dos de sus principales armas ofensivas.
Hora y dónde verlo
El partido está programado para las 1:00 p. m., hora de Honduras, y promete ser una nueva prueba para un Barcelona que quiere comenzar a marcar territorio en LaLiga.
El Barça parte como favorito, pero el Athletic llega dispuesto a dar la sorpresa. La cita es hoy y los tres puntos están en juego.