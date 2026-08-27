Matan a pastor evangélico y a su ayudante en Catacamas, Olancho

Olancho. El pastor de la Iglesia Evangélica La Puerta al Cielo, Malcon Oduber Hernández, de 46 años de edad, fue encontrado sin vida este jueves en el interior de una construcción en Catacamas.

Cabe agregar que en el mismo lugar fue hallado sin vida otro hombre, identificado como Osman Cruz.

El pastor, quien en el pasado fue jugador de fútbol de la primera división de Honduras con el Atlético Olanchano, había salido junto a Cruz, quien era su ayudante, tras recibir una llamada para realizar un trabajo de medición; momentos después, sus familiares reportaron la desaparición de ambos.

Desafortunadamente, el hallazgo se produjo tras varias horas de intensa búsqueda por parte de familiares y miembros de la comunidad. En la escena del crimen, las autoridades hallaron dos motocicletas, pertenecientes al líder religioso y a su acompañante, con las que presuntamente se conducían al momento de su desaparición.