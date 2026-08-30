Enfrentamiento entre policías y supuestos pandilleros deja un agente muerto y siete detenidos

San Pedro Sula, Cortés. Un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y supuestos miembros de la Pandilla 18 dejó un inspector muerto y siete personas detenidas este domingo en la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula. La víctima fue identificada como Adán Emanuel Rodríguez Miranda, inspector de la Policía Nacional asignado a la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP) 8, quien perdió la vida durante el intercambio de disparos registrado en el sector. Tras el enfrentamiento, las autoridades reportaron la captura de siete personas, entre ellas una mujer, quienes fueron trasladadas a una estación policial para continuar con el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, entre los detenidos figura al menos una persona con antecedentes. Los capturados son señalados preliminarmente de tener vínculos con la Pandilla 18, extremo que deberá ser confirmado mediante las investigaciones.

Durante los operativos desplegados en la zona, los agentes policiales también decomisaron armas de fuego y supuesta droga, elementos que serán incorporados como evidencia al proceso investigativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La presencia de los agentes y el despliegue policial generaron tensión entre los residentes de la colonia Rivera Hernández, mientras las autoridades realizaban las diligencias relacionadas con el enfrentamiento y la muerte del inspector Rodríguez Miranda.

Familiares de las personas detenidas llegaron hasta el lugar para conocer su situación y exigir que se respete el debido proceso. Entre ellos se encontraba la madre de uno de los capturados, quien defendió a su hijo y aseguró que se dedica a trabajar como ayudante de albañil. “Es una injusticia lo que han hecho, pero que Dios me los bendiga, yo sé que Dios está conmigo y me van a sacar al cipote”, manifestó la mujer, quien describió a su hijo como una persona humilde y trabajadora.

Mientras avanzaban las investigaciones, los siete detenidos permanecían bajo custodia policial en una estación de la zona. Las autoridades deberán determinar su grado de participación en los hechos y establecer si existen elementos que los vinculen con los delitos que se les atribuyen.