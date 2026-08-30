Dos versiones rodean muerte de Brayan Pérez, exinfante de Marina en Olanchito

Yoro, Honduras. Brayan Samuel Pérez Villafranca, de 25 años, murió la tarde-noche del sábado 29 de agosto tras resultar gravemente herido durante un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en Olanchito, Yoro. El caso ha generado dos versiones sobre lo ocurrido. Mientras la Policía asegura que el joven se opuso a un registro y abrió fuego contra los agentes, familiares de Villafranca sostienen que los policías le dispararon sin motivo. Según Wilber Reyes, director de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad, el incidente se produjo cuando agentes del equipo motorizado realizaban un procedimiento de registro en un sector de la ciudad.

De acuerdo con la versión policial, los funcionarios interceptaron a Villafranca y le solicitaron realizar un registro. El joven se habría negado y posteriormente habría disparado contra los agentes. “Una vez que fue interceptado por funcionarios de la Policía Nacional del equipo motorizado, le solicitaron un registro pertinente, al cual él se opuso y, sin mediar palabras, empezó a hacer disparos en contra de la humanidad de los funcionarios policiales”, relató el comisionado de Policía Wilber Mayes en declaraciones a HRN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los agentes respondieron al supuesto ataque y Villafranca resultó gravemente herido. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde murió debido a la gravedad de las lesiones, según la versión proporcionada por Mayes. El comisionado agregó que, hasta el momento, la Policía no ha localizado el arma de fuego que, según los agentes, habría utilizado Villafranca. Explicó que presuntamente el arma fue lanzada a una cuneta y que continúa la búsqueda para localizarla.

Familia cuestiona versión policial

La familia de Villafranca mantiene una versión diferente sobre el incidente. Un cercano relató a Canal 23 que el joven había llegado al sector para dejar a una pariente y posteriormente regresó para recoger a otro familiar.

Según este relato, durante ese recorrido habría comenzado una persecución. El familiar afirmó que Villafranca fue alcanzado durante el trayecto y posteriormente interceptado. La familia sostiene que el joven fue atacado sin que existiera un motivo que justificara los disparos. Estas declaraciones contradicen la versión policial sobre el supuesto enfrentamiento y deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.

Fuerzas Armadas confirman su vínculo con la institución

Tras conocerse la muerte, las Fuerzas Armadas de Honduras también se pronunciaron sobre el caso y confirmaron que Villafranca tenía vínculo con la institución. “Las Fuerzas Armadas expresan su más profundo pesar por el sensible fallecimiento del Infante de Marina Brayan Samuel Villafranca Pérez, quien se encontraba bajo control operacional del Segundo Batallón de Protección Ambiental.

Nos unimos al dolor que embarga a su familia, deseándoles fortaleza, paz y resignación ante esta irreparable pérdida”, expresó la institución en sus redes sociales. El pronunciamiento también confirmó su rango como Infante de Marina.