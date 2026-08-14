Muere policía en accidente de tránsito en carretera de Yoro

El Negrito, Yoro

La víctima fue identificada como Delsy Maribel Hernández Hernández , quien se desempeñaba como Clase I de Policía y estaba asignada a la Jefatura Municipal de El Negrito, Yoro, según el reporte preliminar de la Policía Nacional.

Una agente de la Policía Nacional murió este viernes en un accidente de tránsito registrado en la carretera RN-23, a la altura de la aldea Vueltas de Chancaya, en el departamento de Yoro.

El accidente ocurrió en el segmento carretero Morazán-Habana y fue reportado como un despiste, en el que se vio involucrado el vehículo que conducía la funcionaria policial.

De acuerdo con el informe policial, agentes que realizaban labores de patrullaje localizaron el vehículo accidentado y confirmaron que en el hecho había una persona del sexo femenino sin vida.

El vehículo involucrado es un Toyota Corolla, color rojo, tipo turismo, con placas HAX 6261, el cual quedó con daños materiales producto del accidente.

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Hernández Hernández era originaria de La Paz y formaba parte activa de la Policía Nacional. Al momento del accidente estaba asignada a la Jefatura Municipal de El Negrito, de acuerdo con la información proporcionada por la UDEP-18.

Las autoridades correspondientes realizaron las primeras diligencias en la escena para establecer cómo ocurrió el despiste y determinar las circunstancias que provocaron el fatal accidente.