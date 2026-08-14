Cae peligrosa célula de la MS-13 con armas de guerra y lanzagranadas en Yoro

Un contundente golpe a una estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13) asestaron agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) tras capturar a dos presuntos integrantes de la organización criminal durante un allanamiento ejecutado en la aldea Mocula, El Progreso, Yoro.
Los detenidos, según las investigaciones, serían presuntos gatilleros y sicarios que operaban para la estructura criminal en la zona y estarían vinculados con varios hechos violentos registrados en los campos bananeros de Cortés y Yoro.
Los sospechosos fueron identificados con los alias de “El Gordo”, quien tendría aproximadamente dos años de pertenecer a la estructura criminal, y “El Chele”, originario de La Ceiba, Atlántida, y con unos cinco años dentro del grupo delictivo.
De acuerdo con las autoridades, “El Chele” también habría formado parte del Ejército, antecedente que es tomado en cuenta dentro de las investigaciones que buscan determinar su participación en las actividades de la estructura criminal.
Durante el allanamiento, los agentes localizaron un arsenal que, según la DAET, representaba un grave riesgo para la seguridad de los pobladores de la zona.
Entre lo decomisado se encuentra un fusil de asalto AK-47 modificado con lanzagranadas, además de cargadores y munición.
Las autoridades también incautaron una pistola con su respectivo cargador, así como siete cartuchos para lanzagranadas y dos granadas de fragmentación, consideradas por los investigadores como artefactos de alto poder destructivo.
Como parte del decomiso, los agentes encontraron además un cargador metálico con 10 cartuchos sin percutir y dos teléfonos celulares, dispositivos que serán sometidos a análisis forense con el objetivo de establecer posibles comunicaciones y conexiones con otros integrantes de la estructura criminal.
Las investigaciones de la DAET apuntan a que los dos capturados estarían relacionados directamente con hechos violentos ocurridos en diferentes sectores de los campos bananeros de Cortés y Yoro, por lo que las autoridades continúan recabando evidencias para determinar su grado de participación.
Tras la captura, ambos sospechosos fueron puestos a disposición de la Fiscalía correspondiente para que se les deduzcan las responsabilidades penales conforme a la ley.
Las autoridades indicaron que se les supone responsables de delitos relacionados con la tenencia de artefactos explosivos y el porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido y permitido.
Con el decomiso del arsenal y la captura de los dos presuntos sicarios, la DAET aseguró haber neutralizado una célula criminal que, de acuerdo con las investigaciones, mantenía capacidad para ejecutar acciones violentas en el Valle de Sula.