Indignación en Siguatepeque: caen dos mujeres tras despojar de sus pertenencias a una abuelita

Dos mujeres fueron detenidas en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional, acusadas de despojar de sus pertenencias a una mujer de la tercera edad en el municipio de Siguatepeque.
Las detenidas son dos jóvenes de 20 y 21 años de edad, originarias del departamento de Francisco Morazán y residentes en la aldea Flores, pertenecientes al municipio de Comayagua.
La acción policial fue ejecutada por elementos asignados a la Unidad Metropolitana de Policía número 16 (UMEP-16), en respuesta inmediata a una denuncia ciudadana.
Según el reporte oficial, las sospechosas habían sido retenidas inicialmente por agentes de la Policía Municipal de Siguatepeque tras ser señaladas por el ilícito.
Posteriormente, efectivos de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) se trasladaron al lugar para tomar custodia de la situación.
Tanto la víctima de la tercera edad como las dos féminas aprehendidas fueron remitidas a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para formalizar la denuncia.
A las imputadas se les supone responsables de la comisión del delito de hurto, por lo que fueron puestas a la orden del juzgado correspondiente para continuar con el debido proceso legal.