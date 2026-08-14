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Indignación en Siguatepeque: caen dos mujeres tras despojar de sus pertenencias a una abuelita

Las detenidas son dos jóvenes de 20 y 21 años de edad, originarias del departamento de Francisco Morazán

Indignación en Siguatepeque: caen dos mujeres tras despojar de sus pertenencias a una abuelita
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Dos mujeres fueron detenidas en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional, acusadas de despojar de sus pertenencias a una mujer de la tercera edad en el municipio de Siguatepeque.
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Las detenidas son dos jóvenes de 20 y 21 años de edad, originarias del departamento de Francisco Morazán y residentes en la aldea Flores, pertenecientes al municipio de Comayagua.
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La acción policial fue ejecutada por elementos asignados a la Unidad Metropolitana de Policía número 16 (UMEP-16), en respuesta inmediata a una denuncia ciudadana.
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Según el reporte oficial, las sospechosas habían sido retenidas inicialmente por agentes de la Policía Municipal de Siguatepeque tras ser señaladas por el ilícito.
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Posteriormente, efectivos de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) se trasladaron al lugar para tomar custodia de la situación.
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Tanto la víctima de la tercera edad como las dos féminas aprehendidas fueron remitidas a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para formalizar la denuncia.
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A las imputadas se les supone responsables de la comisión del delito de hurto, por lo que fueron puestas a la orden del juzgado correspondiente para continuar con el debido proceso legal.
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