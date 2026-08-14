Suani y su hermana regresaban de comprar comida cuando fueron atacadas a balazos

Suani Waleska Aguilera y su hermana regresaban hacia su vivienda en el sector de El Sitio, en Tegucigalpa, luego de salir a comprar comida en la colonia Kennedy.
Las dos mujeres se movilizaban en su vehículo la noche del jueves 13 de agosto, cuando fueron atacadas a disparos por desconocidos.
El hecho ocurrió en la carretera que conduce hacia Santa Lucía, cuando las hermanas se dirigían de regreso a su casa.
Según información preliminar, individuos desconocidos que se transportaban en una motocicleta las interceptaron y comenzaron a disparar contra el automóvil.
Aguilera, quien conducía el vehículo, recibió varios impactos de bala y murió en el lugar como consecuencia del ataque.
Su hermana resultó con algunas lesiones tras el ataque. Se le vio en la escena llorando e intentando llamar a familiares para comunicarles lo ocurrido.
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para brindarle asistencia y posteriormente la trasladaron de emergencia a un centro asistencial.
Las autoridades policiales no revelaron la identidad de la mujer sobreviviente por motivos de seguridad.
Tras el ataque armado, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena.
Los investigadores comenzaron a recopilar indicios para establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.
Medicina Forense también se presentó en el lugar para realizar el levantamiento cadavérico de Suani Aguilera.
Las autoridades buscan determinar el posible móvil del crimen, mientras avanzan con las diligencias para esclarecer la muerte de Suani Waleska Aguilera.