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Suani y su hermana regresaban de comprar comida cuando fueron atacadas a balazos

Ambas mujeres se dirigían hacia su casa en El Sitio cuando hombres en motocicleta interceptaron el vehículo. Suani Aguilera murió en el lugar

Suani y su hermana regresaban de comprar comida cuando fueron atacadas a balazos
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Suani Waleska Aguilera y su hermana regresaban hacia su vivienda en el sector de El Sitio, en Tegucigalpa, luego de salir a comprar comida en la colonia Kennedy.
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Las dos mujeres se movilizaban en su vehículo la noche del jueves 13 de agosto, cuando fueron atacadas a disparos por desconocidos.

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El hecho ocurrió en la carretera que conduce hacia Santa Lucía, cuando las hermanas se dirigían de regreso a su casa.
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Según información preliminar, individuos desconocidos que se transportaban en una motocicleta las interceptaron y comenzaron a disparar contra el automóvil.

 Fotografía: Cortesía
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Aguilera, quien conducía el vehículo, recibió varios impactos de bala y murió en el lugar como consecuencia del ataque.
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Su hermana resultó con algunas lesiones tras el ataque. Se le vio en la escena llorando e intentando llamar a familiares para comunicarles lo ocurrido.

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Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para brindarle asistencia y posteriormente la trasladaron de emergencia a un centro asistencial.

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Las autoridades policiales no revelaron la identidad de la mujer sobreviviente por motivos de seguridad.

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Tras el ataque armado, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena.

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Los investigadores comenzaron a recopilar indicios para establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

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Medicina Forense también se presentó en el lugar para realizar el levantamiento cadavérico de Suani Aguilera.

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Las autoridades buscan determinar el posible móvil del crimen, mientras avanzan con las diligencias para esclarecer la muerte de Suani Waleska Aguilera.

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