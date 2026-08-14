Hombre muere electrocutado mientras cambiaba un poste de energía eléctrica

En plataformas digitales circula un video en el que se muestra el momento exacto en el que un trabajador que se encontraba cambiando un poste muere electrocutado ante la mirada atónita de sus compañeros, quienes nada pudieron hacer para rescatarlo.
Este desafortunado accidente laboral ocurrió el pasado domingo 9 de agosto en el distrito de Beed, el cual, pertenece al estado de Maharashtra en la India y fue gracias a una cámara de seguridad de la infraestructura urbana como quedaron registrados en video estos lamentables hechos que acabaron con la vida de un trabajador de tan solo 32 años de edad, quien fue identificado como Sheik Aawaz Pasha Deshmukh.
De acuerdo con la información difundida por medios locales, el pasado domingo 9 de agosto se realizó un corte de energía programado en el distrito de Beed para que se llevaran a cabo labores de mantenimiento en la infraestructura eléctrica y se informó que el suministro eléctrico se reestablecería alrededor de las 16:00 horas, sin embargo, apenas eran las 13:00 horas cuando la energía regresó y fue aquí cuando ocurrió la tragedia.
En las imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar que Sheik Aawaz Pasha Deshmukh formaba parte de una cuadrilla de cinco trabajadores que estaban realizando labores para sustituir un poste metálico, sin embargo, cuando el trabajador se disponía a acomodar dicha estructura en su sitio esta se energizó por lo que recibió una poderosa descarga eléctrica que incluso hizo que salieran algunas flamas desde sus pies y enseguida cayó fulminado.
En la grabación se puede ver que sus compañeros le pidieron al operador de una máquina que sostenía el poste que lo elevara para que pudieran liberar el cuerpo del trabajador y para ello echaron mano de unas franelas con las cuales, pudieron enganchar a su compañero de un brazo y lo retiraron de la zona para evitar que se siguiera electrocutando, no obstante, ya no contaba con signos vitales.
Tras estos hechos, las autoridades de Maharashtra informaron que iniciaron una investigación para poder deslindar responsabilidades por la muerte del trabajador de 32 años de edad.
Las investigaciones se dan debido a los señalamientos preliminares que apuntan a una presunta omisión o falla en los protocolos de desenergización y seguridad laboral durante la jornada de mantenimiento.
El siniestro laboral se registró el pasado domingo 9 de agosto de 2026 y quedó documentado por cámaras de videovigilancia de la infraestructura urbana de la zona, en las que se aprecia el momento en que el trabajador manipulaba las estructuras en presencia de su equipo de trabajo.