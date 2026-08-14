Hombre muere electrocutado mientras cambiaba un poste de energía eléctrica

En la grabación se puede ver que sus compañeros le pidieron al operador de una máquina que sostenía el poste que lo elevara para que pudieran liberar el cuerpo del trabajador y para ello echaron mano de unas franelas con las cuales, pudieron enganchar a su compañero de un brazo y lo retiraron de la zona para evitar que se siguiera electrocutando, no obstante, ya no contaba con signos vitales.