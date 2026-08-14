“Su muerte es injusta”: El desgarrador mensaje de José Carlos Cardona tras la muerte de Suany Aguilera

La violencia vuelve a ensombrecer a Honduras, esta vez en la zona central. Anoche, una mujer murió de forma violenta en el sector de la salida hacia el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.
La víctima fue identificada como Suany Aguilera, de 35 años, quien se desempeñaba como empleada del sector bancario y residía en la zona junto a su familia.
Reacciones y conmoción
El hecho criminal ha provocado indignación entre sus allegados y conocidos. A través de redes sociales, el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, lamentó profundamente la pérdida de quien describió como una cercana amiga y una persona trabajadora.
"Anoche asesinaron en la salida a Santa Lucía a mi amiga Suany Aguilera, a sus 35 años, soltera y sin hijos. Suany era una joven cristiana que trabajaba en un banco desde que cumplió los 18 años, vivía con su madre, una señora honesta que crió buenas hijas y son gente humilde y decente", manifestó Cardona en su publicación en Facebook.
Regresaban de comprar comida
Según información preliminar, Suany y su hermana habían salido de su vivienda y se dirigieron hacia la colonia Kennedy para comprar comida.
Desafortunadamente, cuando retornaban, fueron interceptadas por sujetos desconocidos que se transportaban en una motocicleta y las atacaron a balazos.
El cuerpo de Suany quedó sin vida sobre el volante de su carro. Su hermana también sufrió heridas y fue atendida por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes posteriormente la trasladaron a un centro asistencial.
Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) no han brindado un informe oficial sobre las causas del ataque ni la identidad de los perpetradores.
Agentes policiales y miembros del Ministerio Público se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo conforme a ley e iniciar las pesquisas correspondientes que permitan dar con el paradero de los responsables.