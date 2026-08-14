“Su muerte es injusta”: El desgarrador mensaje de José Carlos Cardona tras la muerte de Suany Aguilera

Tegucigalpa

La violencia vuelve a ensombrecer a Honduras, esta vez en la zona central. Anoche, una mujer murió de forma violenta en el sector de la salida hacia el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán. La víctima fue identificada como Suany Aguilera, de 35 años, quien se desempeñaba como empleada del sector bancario y residía en la zona junto a su familia.

Reacciones y conmoción

El hecho criminal ha provocado indignación entre sus allegados y conocidos. A través de redes sociales, el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, lamentó profundamente la pérdida de quien describió como una cercana amiga y una persona trabajadora. "Anoche asesinaron en la salida a Santa Lucía a mi amiga Suany Aguilera, a sus 35 años, soltera y sin hijos. Suany era una joven cristiana que trabajaba en un banco desde que cumplió los 18 años, vivía con su madre, una señora honesta que crió buenas hijas y son gente humilde y decente", manifestó Cardona en su publicación en Facebook.

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