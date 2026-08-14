Medidas sustitutivas para Bartolo Fuentes, acusado de violencia en contra de Kathia Crivelli

Tegucigalpa

Medidas distintas a la prisión preventiva le fueron dictadas este viernes al exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, en el caso que se le sigue por el presunto delito de violencia contra la mujer.

La resolución judicial fue emitida tras la conclusión de la audiencia de declaración de imputado, desarrollada en los Juzgados de Letras de lo Penal en el barrio La Granja de Comayagüela.

El excongresista es procesado penalmente tras la denuncia interpuesta por la diputada del Partido Liberal, Kathia Crivelli, quien lo acusó por agresión en su perjuicio.

Según consta en el expediente judicial, los hechos ocurrieron el 28 de mayo del 2025 en las instalaciones del Congreso Nacional.