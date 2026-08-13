Congreso supervisa obras contra inundaciones que se ejecutan en El Progreso, Yoro

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, encabezó este jueves 13 de agosto un recorrido por las obras de construcción de bordos y canales de alivio que se ejecutan en El Progreso, Yoro, para reducir el riesgo de inundaciones que afectan a familias y cultivos.
En la supervisión participaron diputados de diferentes bancadas y miembros de la corporación municipal de El Progreso, quienes constataron el avance de los proyectos de mitigación.
Zambrano recordó que el Congreso aprobó un decreto de emergencia en infraestructura para agilizar obras destinadas a proteger sectores vulnerables del país. Según explicó, la inversión en los diferentes proyectos de bordos supera los 900 millones de lempiras.
Las obras incluyen bordos, canales de alivio y el uso de membranas para reforzar las estructuras. El titular del Legislativo señaló que los proyectos serán puestos a prueba durante la temporada lluviosa.
El diputado liberal Leonel López destacó el acompañamiento del Congreso, mientras la regidora Cinthya Abreu agradeció el respaldo para las comunidades de los antiguos campos bananeros.
Durante la visita, representantes municipales entregaron solicitudes para ejecutar nuevas obras, entre ellas más bordos, canalización de aguas negras, un puente y pavimentación de calles.
La supervisión forma parte del seguimiento que el Congreso Nacional realiza a los proyectos financiados mediante el decreto de emergencia, con el objetivo de verificar su ejecución y contribuir a reducir el impacto de las inundaciones en El Progreso.