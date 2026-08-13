Congreso supervisa obras contra inundaciones que se ejecutan en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, encabezó este jueves 13 de agosto un recorrido por las obras de construcción de bordos y canales de alivio que se ejecutan en El Progreso, Yoro, para reducir el riesgo de inundaciones que afectan a familias y cultivos.

En la supervisión participaron diputados de diferentes bancadas y miembros de la corporación municipal de El Progreso, quienes constataron el avance de los proyectos de mitigación.

Zambrano recordó que el Congreso aprobó un decreto de emergencia en infraestructura para agilizar obras destinadas a proteger sectores vulnerables del país. Según explicó, la inversión en los diferentes proyectos de bordos supera los 900 millones de lempiras.