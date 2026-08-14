IP ampliará cobertura catastral a 298 municipios del país

Tegucigalpa, Honduras

Está es una iniciativa que busca descentralizar los servicios catastrales y acercar la gestión de la propiedad a los ciudadanos de los 298 municipios de Honduras.

El Instituto de la Propiedad (IP) lanzó oficialmente el proyecto “Fortalecimiento de la Red Nacional de Centros Asociados Municipales (CAM) y Operadores Catastrales”.

El modelo también permitirá identificar y visibilizar conflictos relacionados con la propiedad que permanecen sin resolver, contribuyendo a una mejor planificación y administración del territorio.

Uno de los principales alcances de la iniciativa es fortalecer la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, mediante una gestión catastral más cercana, ordenada y respaldada por herramientas digitales.

El proyecto fue presentado mediante un acto presidencial y establece una estrategia para ampliar la cobertura de los servicios catastrales, modernizar los procesos y facilitar a los ciudadanos la realización de trámites catastrales desde sus propios municipios, bajo estándares técnicos y con el respaldo del IP.

El acuerdo permitirá avanzar en la implementación de un nuevo Centro Asociado Municipal en materia catastral, acercando estos servicios a los habitantes del Distrito Central.

Como parte del lanzamiento, se formalizó la incorporación del Distrito Central como el primer municipio en su categoría que se suma en 2026 a esta estrategia, mediante la firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de la Propiedad y la AMDC.

Asimismo, la incorporación de los gobiernos locales a esta red permitirá fortalecer sus capacidades técnicas y de gestión territorial, generar oportunidades para profesionales certificados como operadores catastrales y mejorar los procesos vinculados con la administración fiscal y territorial de los municipios.

El evento fue encabezado por el presidente de la República, Nasry Asfura, y el Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Luis Torres, junto a representantes del Gobierno Central, gobiernos locales, empresa privada y organismos vinculados al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la gobernanza territorial.

El director Ejecutivo del IP, Luis Torres, dijo "iniciamos una nueva etapa en la legalización territorial en nuestro país"

"El CAM es un sistema integrado con información territorial y los cambios catastrales llegan a los municipios con la actualización lo que implica reducción de tiempo al ejercer los trámites", fijo Torres.

No estamos reemplazando el criterio técnico de los profesionales sino más bien los vamos a potenciar a los técnicos", prosiguió el funcionario.

"Hoy estamos consolidando una relación entre el Estado y el territorio" enfatizó Torres.

Por su parte el presidente de la República, Nasry Asfura, manifestó: "hoy los 298 municipios, es parte de la descentralización de los municipios y estamos aquí para apoyarlos y las 36 alcaldías que están pidiendo entrar".

"Aquí estamos para servirle a los 298 alcaldes porque esto es para ayudar a los hondureños" dijo el mandatario.

"Esto va a contribuir con la seguridad jurídica que tanto necesitamos" destacó Asfura.

"La propiedad es un eje importante para poder desarrollar nuestro país al igual que con la infraestructura y en lo que me falta en el gobierno van a tener oportunidades para poder cambiar y ustedes la van a poder ver" aseguró.

"Todos los alcaldes que están aquí créanme que la máquina se va a distribuir de la mejor manera para desarrollar los proyectos", destacó.

"Mírenme como un aliado para poderles servir y hacer lo mejor para nuestros municipios ya que eso va a venir a cambiar la historia de Honduras".

"Si nosotros no nos encontraremos a trabajar y cumplir nuestros compromisos, la descentralización tiene un reto muy importante que es que en cada municipio haya desarrollado para que no haya migración a las grandes ciudades y junto lo vamos hacer para que haya ese verdadero cambio" dijo el presidente de la República.

"A los 298 alcaldes, aquí tienen abiertas las puertas en Casa Presidencial para poderles servir", explicó el jefe del Ejecutivo.

"Debemos de trabajar juntos para llegar a ser un país eficiente y hoy con el gobierno digital se va a fortalecer para facilitar cualquier trámite que se haga con mayor agilidad", recordó.

"Estamos convirtiendo la seguridad jurídica para generar la inversión que necesitamos, pero para eso necesitamos transparencia, pero estamos en eso y debemos saber que debemos cumplir con nuestros compromisos", detalló.

Los Centros Asociados Municipales (CAM) son unidades técnico-operativas municipales certificadas por el Instituto de la Propiedad, mediante las cuales se delegan competencias catastrales específicas a municipalidades o mancomunidades, bajo la rectoría, regulación y supervisión del IP.

A través de este modelo, los gobiernos locales podrán prestar determinados servicios catastrales con personal capacitado y operadores certificados, mientras el IP conservará la rectoría técnica y establecerá los estándares necesarios para garantizar la calidad, seguridad y confiabilidad de la información.

El proyecto también contempla ampliar el alcance del Sistema Unificado de Registros (SURE), permitiendo que la información y los trámites gestionados desde los municipios mantengan su validez y respaldo dentro del sistema nacional.

Para los municipios con menor capacidad técnica, la iniciativa contempla su incorporación mediante mancomunidades, lo que permitirá ampliar la cobertura de los servicios sin requerir necesariamente un centro individual en cada municipio.

Con el fortalecimiento de esta red, el Instituto de la Propiedad busca acercar los servicios catastrales a la ciudadanía, fortalecer la certeza jurídica sobre la propiedad y mejorar las herramientas de los gobiernos locales para la planificación y administración de sus territorios.