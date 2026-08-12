Presidente Nasry Asfura llama a fortalecer la libre competencia y anuncia ley contra la corrupción

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó este día en Tegucigalpa en la ceremonia de conmemoración del Día Nacional de la Libre Competencia, organizada por la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia.

El evento, denominado “Honduras: Hacia una competencia efectiva”, reunió a representantes vinculados con la promoción de la competencia y el desarrollo económico del país.

Durante su intervención, Asfura destacó la importancia de asumir un compromiso conjunto para impulsar el desarrollo de Honduras y promover condiciones que favorezcan la competencia.

“Este Día Nacional de Libre Competencia, todos tenemos ese compromiso para hacer una Honduras más grande”, expresó el mandatario durante su participación.

Asfura también hizo un llamado a dejar de lado las diferencias y trabajar por objetivos comunes en beneficio del país.

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“Que no nos separe el odio, el egoísmo, para poder salir adelante”, manifestó el presidente al referirse a la necesidad de avanzar en unidad.

Durante la ceremonia, el mandatario también anunció que su gobierno trabaja en una ley contra la corrupción, cuyo contenido, según explicó, se encuentra actualmente en proceso de consenso.

“Dentro de pronto les vamos a presentar la ley contra la corrupción, la estamos consensuando”, afirmó Asfura.

El presidente aseguró que su administración tiene la capacidad para tomar decisiones y desarrollar las acciones que considera necesarias para el país.

“Nosotros no necesitamos que nos digan qué vamos a hacer, nosotros somos capaces”, sostuvo durante su discurso.

Finalmente, Asfura reiteró su disposición de continuar trabajando y sirviendo a Honduras. “Aquí me tienen para servirles, para trabajar por Honduras, para hacer lo mejor”, concluyó.