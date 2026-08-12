Hondureño deportado a África pide ayuda para volver a EEUU ante incertidumbre

Miami, Estados Unidos.

Un hondureño y varios cubanos deportados de Estados Unidos a la República Centroafricana pidieron este miércoles ayuda a congresistas de Florida para retornar y denunciaron incertidumbre sobre su futuro, un caso que ilustra las crecientes deportaciones a África de migrantes de terceros países. Caren Cáceres, esposa del hondureño deportado Brayan Sánchez, entregó una carta de su marido a la oficina de la representante federal María Elvira Salazar para que abogue por él y sus compañeros, los cubanos Omar Rodríguez, Arístides Fernández, Yasmany Moreno y Daniel Lázaro Fuente, y el ecuatoriano Mauricio Alvarado.

Sánchez, Fernández y Moreno denunciaron en una llamada fuera de dichas oficinas en Miami que, desde que los deportaron sin previo aviso el 30 de julio a Bangui, capital de República Centroafricana, se han quedado sin documentos en un hotel, donde temen por sus vidas y solo los atienden supuestos funcionarios de la ONU. "No saben qué hacer con nosotros. Esto es nuevo para ellos, que nunca han tratado (con) cubanos aquí en África Central, que no saben lo que van a hacer", expresó Moreno a pregunta de EFE. "Están esperando qué va a suceder. No sabemos nada, andamos como no sé, locos sin familia, sin nada, sin identidad", agregó. Los migrantes, quienes residían en Florida hasta su detención, se comunican con un teléfono que logró colar Sánchez, con el que han documentado las condiciones en las que viven en un sitio donde afirman que hay un total de 36 hombres deportados desde Estados Unidos, con ellos como el único grupo de latinos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La esposa de Sánchez y el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, el hondureño Juan Flores, buscan reunirse con legisladores de Florida, como Salazar, el congresista Mario Díaz-Balart y el senador Rick Scott para que intercedan por los migrantes, quienes afirman que sus casos estaban pendientes. Sánchez indicó, a pregunta de EFE, que afrontan incertidumbre porque ni las autoridades locales ni las estadounidenses les han comunicado qué ocurrirá con ellos ni cuánto tiempo estarán ahí.

"Nos han dicho que nos van a dar 90 días aquí en el hotel, pero que al pasar los 90 días, entre comillas, ellos pueden renovar a 90 días más, pero no es seguro. Entonces quedaríamos a la intemperie, allá afuera, buscar algún lugar donde quedarnos, es traumante pensar en toda esta situación, al ver lo peligroso que es aquí", contó.

Deportaciones a África: 'un abuso'

El hecho refleja las deportaciones de la Administración Donald Trump de migrantes de terceros países a África, con acuerdos para que los acepten en Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini, Uganda, Ghana, Camerún y la República Democrática del Congo, según el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas.