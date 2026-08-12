PSG termina imponiéndose al Aston Villa y conquista otra vez la Supercopa UEFA

Austria.

El talento del georgiano Kvicha Kvaratskhelia y de Ousmane Dembele, que acudió al rescate en la segunda parte, acentuaron el absolutismo del París Saint Germain, que ganó al Aston Villa, logró su segunda Supercopa europea seguida y agrandó el historial particular de Luis Enrique, otra vez vencedor ante su compatriota Unai Emery. El preparador del conjunto inglés, campeón de la Liga Europa, alargó su maleficio con este torneo. Cuatro intentos y cuatro derrotas. Este revés con el Villa lo añade a los sufridos antes con el Sevilla, dos veces, y con el Villarreal.

Volvió a salir campeón del primer título oficial del curso el poseedor de la Liga de Campeones. El decimotercer trofeo que logra Luis Enrique como técnico desde que aterrizó en París, en el 2023, proporcionó el trigésimo primer trofeo al ganador del máximo torneo continental en las 51 ediciones jugadas.

Desire Doue, al cuarto de hora de la segunda parte, desequilibró el choque y dio la victoria final al París Saint Germain que evidenció falta de rodaje y ritmo. Como era normal. dominó a ráfagas pero se vieron carencias sobre todo en defensa. El empuje del Aston Villa tuvo cerca la igualada. La falta de rodaje, evidente en ambos equipos, cargados de ausencias notables por la proximidad del final del Mundial, impuso un ritmo cansino por momentos, alterado por fogonazos individuales. Especialmente del georgiano Kvicha Kvaratskhelia que tuvo su momento y que demostró estar un escalón por encima del resto, y que se encontró con Brian Madjo como respuesta entre los 'villanos'. El debutante más joven en un partido por un título europeo, con 17 años, fue una pesadilla para el PSG que se topó con un contratiempo inesperado cuando pensaba que tenía el partido controlado. De hecho, las principales ocasiones del conjunto de Unai Emery fueron del inglés nacionalizado luxemburgués, flamante adquisición del club de Birmingham este verano, procedente del Metz. Advirtió dos veces a Matvey Safonov, con balones aéreos, servidos por su capitán, el escocés John McGinn. Y logró empatar al borde del descanso, cuando el PSG había tomado ventaja con el gol de Kvaratskhelia en una acción individual, tras una asistencia de Desiré Doue, veinte minutos antes.