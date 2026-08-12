Ferrán Torres sorprende con decisión sobre su futuro: PSG ya lo sabe

Barcelona, España.

El delantero del Barcelona Ferran Torres, que estaba citado este miércoles para incorporarse a la pretemporada del conjunto azulgrana, no ha acudido a la Ciudad Deportiva Joan Gamper al tener permiso del club para cerrar su fichaje por el PSG.

Ferran debía iniciar hoy la pretemporada con el Barça junto a los otros cuatro campeones del mundo con España que todavía estaban de vacaciones -el defensa Pau Cubarsí, los centrocampistas Pedro González 'Pedri' y Dani Olmo y el delantero Lamine Yamal- y que sí que se han reintegrado al grupo.