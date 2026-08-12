Audiencia contra JOH se reanudará el martes para la presentación de objeciones de la defensa

Tegucigalpa

A las nueve de la mañana de este miércoles, el expresidente Juan Orlando Hernández e integrantes de su defensa técnica ingresaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para hacer frente a la audiencia inicial en el marco del expediente judicial conocido como Pandora II. A eso de las 12 del mediodía, Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, expresó que la Fiscalía ha ratificado la acusación por el presunto desvío de fondos públicos destinados originalmente a proyectos de beneficio social. Sin embargo, la causa que se sigue contra el expresidente continuará el próximo martes 18 de agosto a las 9:00 a. m. Durante esta jornada, la defensa técnica formalizará sus objeciones tras contar con el tiempo correspondiente para analizar los medios de prueba presentados en su contra por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Según la ratificación de los hechos, "había hecho el traslado de más de 62 millones de lempiras de varias secretarías del Estado a varias cuentas (...) que fueron utilizados estos fondos para una campaña política", expuso Carlos Silva. También informó que la Fiscalía ya ha ofertado más de 48 medios de prueba, entre testificales y medios de prueba documentales; por su parte, la PGR presentó un video. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De acuerdo con las declaraciones de Silva, "estos documentos, entre otros, son las gacetas con acuerdos de nombramiento para la acreditación de presuntos convenios de beneficios sociales, convenios suscritos con secretarías de Estado, auditorías de ONG y los que no se llevaron a cabo logros con esas ayudas sociales, constancias de patronatos y municipalidades para la no ejecución de programas y convenios".

Asimismo, se busca demostrar la desviación de los recursos públicos. "Además, se quiere acreditar con estos medios de prueba documentales que el destino de los fondos fue diferente de cuando se llevó la Secretaría del Estado y lo utilizado en esas cuentas, que también se ha dado como medios de prueba documentales, y se estaría a la espera de que presenten algún tema de auditorías que, dado el uso de presupuesto, pudieran estarse evacuando dentro de esta audiencia inicial", añadió Silva. Antes de comenzar la audiencia, Silva detalló las etapas que marcarán el desarrollo de la jornada procesal. El juez de la causa en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dio la apertura a esta audiencia inicial. Lo primero que se va a conocer en este caso es la ratificación de la acusación y de los delitos que le va a imputar la Fiscalía al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado”. Silva señaló además que la calificación delictiva podría sufrir modificaciones según la tesis acusatoria del ente fiscal. “Siempre será primero la Fiscalía la que ratificará los hechos y presentará los delitos. Si ellos lo tienen a bien, también pueden presentar incidentes, nulidades y algún tipo de excepciones; posteriormente, la Procuraduría General de la República actuará en esos mismos términos”, indicó.