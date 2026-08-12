Taxista se declara culpable de asaltar y violar a una pasajera en Tegucigalpa

Tegucigalpa

A una pena de 12 años y nueve meses de prisión fue condenado Denis Roberto Bú Girón, conductor de un taxi VIP, tras admitir su responsabilidad en los delitos de violación agravada y robo con violencia e intimidación en perjuicio de una pasajera.

Bú, quien operaba en la plataforma de transporte privado InDriver bajo el seudónimo de “Gerson”. La condena se obtuvo mediante la figura de procedimiento abreviado a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER).

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el hecho ocurrió la noche del domingo 16 de noviembre, cuando la víctima solicitó un viaje a través de la aplicación, detalla el comunicado del MP.

Asimismo, el documento indica que Bú Girón llegó a recogerla a bordo de un vehículo Honda Fit, color blanco, con registro HDT 0975, el cual no portaba sus placas al momento del ataque.

Durante el trayecto, la joven se percató de que el conductor no se dirigía a la ruta solicitada. En ese momento, el sujeto procedió a golpearla y despojarla de sus pertenencias, entre ellas su mochila, teléfono celular y tarjetas de débito. Posterior a la agresión física y al atraco, el individuo la trasladó hacia una obra en construcción en una de las salidas del Anillo Periférico, donde abusó sexualmente de ella.

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El agresor fue capturado el 21 de noviembre por agentes de la ATIC en la colonia La Estanzuela de la capital, mediante una orden de detención ejecutada tras un allanamiento en el que se recuperaron objetos personales de la víctima.