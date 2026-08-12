No habrá desalojo: dan 10 días a familias de Vida Nueva para abandonar terrenos en Cofradía

Cortés, Honduras.

Tras más de siete horas de tensión e incertidumbre, las autoridades suspendieron este miércoles la ejecución del desalojo previsto en la colonia Vida Nueva, sector de Rancho Manacal, en Cofradía, Cortés. La medida fue confirmada luego de una jornada marcada por la presencia de cientos de agentes policiales y la preocupación de decenas de familias que temían perder sus viviendas y pertenencias. De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, las autoridades otorgaron un plazo de 10 días para que los pobladores abandonen de manera voluntaria las aproximadamente 50 manzanas de terreno que son reclamadas por sus propietarios legales.

La suspensión temporal del operativo ocurrió después de varias horas de diálogo entre representantes de las instituciones involucradas y los habitantes del sector, quienes permanecieron a la expectativa de una resolución. Tras el comunicado de las autoridades, varias familias tomaron la decisión de abandonar las tierras por voluntad propia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Desde tempranas horas de la mañana, alrededor de 800 elementos policiales fueron desplegados en la zona para brindar seguridad durante el procedimiento judicial relacionado con la restitución de tierras privadas, un proceso legal que se ha extendido durante siete años. Uno de los momentos más sensibles durante la jornada ocurrió cuando una madre hondureña, cuyo hijo menor se encuentra enfermo, pidió a las autoridades que no le quitaran su vivienda.

“No me quiten la casita”, expresó el menor ante las cámaras, mientras su madre clamaba para conservar el lugar donde reside junto con su familia. El comisario Flores explicó que la Policía Nacional actúa bajo las instrucciones de la autoridad judicial encargada del caso y que el objetivo principal ha sido mantener el orden y evitar confrontaciones. “La verdad es que nosotros nos regimos por los mandatos del juez. Vamos a cumplir la ley como corresponde, confiando en que todo se desarrolle de manera pacífica”, manifestó el oficial. Asimismo, aseguró que los agentes tienen la obligación de respetar los derechos humanos de las personas involucradas y que desde el inicio de la jornada se procuró mantener el diálogo con los habitantes del sector.